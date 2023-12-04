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В Крыму определили в 100 миллионов ущерб от потери рисового урожая из-за обмеления Северо-Крымского канала

1:33
Экономика

Ущерб, понесённый крымскими фермерами из-за потери урожая риса из-за обмеления Северо-Крымского канала (СКК), оценивается в 100 миллионов рублей. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов в эфире радио "Спутник в Крыму".

В Крыму определили в 100 миллионов ущерб от потери рисового урожая из-за обмеления Северо-Крымского канала
Фото: wikimedia.org by Юровский Александр is licensed under CC BY-SA 4.0

"С точки зрения орошения мы немного уступили, привыкнув к предыдущим объёмам, которые предоставляла природа. <…> К сожалению, урон от потери риса составляет около 100 миллионов рублей, и мы полностью рассмотрим вопрос компенсации предпринимателям", — отметил Аксёнов.

Глава региона подчеркнул, что вся необходимая инфраструктура для возобновления подачи воды через СКК готова, но всё зависит от темпов выполнения задач специальной военной операции. В общем же ситуация с водоснабжением в регионе стабильна.

Рисовые поля в Крыму поливались из Северо-Крымского канала до тех пор, пока он не обмелел в результате ракетного удара украинских войск по Каховской ГЭС. Это привело к разрушению затворов и началу неконтролируемого сброса воды. В середине июня Аксёнов предупредил, что снижение уровня воды в канале может привести к потере урожая риса на общей площади 3,2 тысяч гектаров. Ущерб будет компенсирован из регионального бюджета.
Ранее мы писали, что общий ущерб Крыму от мегашторма, пришедшего с Чёрного моря, составил 1,3 млрд рублей. 

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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