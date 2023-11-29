Руководитель парламента Крыма Владимир Константинов оценил материальный ущерб, нанесённый республике мощным штормом.
По его словам, сумма ущерба превышает 1,3 миллиарда рублей. Помимо этого, руководители муниципалитетов сообщили об ущербе в размере свыше 802 миллионов рублей, уточнил Константинов в ходе парламентской сессии.
Он также подчеркнул: на восстановление разрушенной инфраструктуры в Бахчисарайском районе Крыма понадобится 250 миллионов рублей.
Ранее климатолог Алексей Кокорин спрогнозировал повторение шторма на Крымском полуострове. Он считает, что это произойдёт из-за изменения климата на планете. По мнению специалиста, штормовая активность в мире усиливается в последнее время.
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