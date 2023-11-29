Парламент Крыма: ущерб от шторма на полуострове превысил 1,3 млрд рублей

0:52 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Руководитель парламента Крыма Владимир Константинов оценил материальный ущерб, нанесённый республике мощным штормом.

Фото: "Rain Storm Colorado Springs Colorado" by Brokentaco is licensed under CC BY 2.0.

По его словам, сумма ущерба превышает 1,3 миллиарда рублей. Помимо этого, руководители муниципалитетов сообщили об ущербе в размере свыше 802 миллионов рублей, уточнил Константинов в ходе парламентской сессии.

Он также подчеркнул: на восстановление разрушенной инфраструктуры в Бахчисарайском районе Крыма понадобится 250 миллионов рублей.

Ранее климатолог Алексей Кокорин спрогнозировал повторение шторма на Крымском полуострове. Он считает, что это произойдёт из-за изменения климата на планете. По мнению специалиста, штормовая активность в мире усиливается в последнее время.