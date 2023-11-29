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Климатолог Кокорин: "шторм века" в Крыму может повториться, и не один раз

1:03
Общество

Мощнейший шторм, накрывший Крымский полуостров на минувших выходных, может не единожды повториться в регионе до конца 21 века, заявил климатолог Алексей Кокорин.

Климатолог Кокорин: "шторм века" в Крыму может повториться, и не один раз
Фото: ЧП Севастополь is licensed under Common Creative: свободное использование материала

По его словам, свидетельством того, что климат активно меняется, нельзя назвать "шторм века" или обильные снегопады в Москве, подобное уже происходило в 18-19 веках, и, как правило, это цикл.

"Да, и даже не один раз, но и не 50 раз", — ответил Кокорин на вопрос РИА Новости, повторится ли мощный шторм в Крыму в текущем столетии.

Согласно эксперту, количество тепловых волн в мире в настоящее время на пять раз превышает уровень XIX века, а штормовая активность увеличилась в два-три раза.

Прогнозируется, что частота опасных метеорологических событий на планете будет продолжать расти, но при выполнении климатических доктрин каждой страны ситуация может быть остановлена на "приемлемом" уровне.

Шторм века обрушился на побережье Черного моря
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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