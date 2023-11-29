Мощнейший шторм, накрывший Крымский полуостров на минувших выходных, может не единожды повториться в регионе до конца 21 века, заявил климатолог Алексей Кокорин.
По его словам, свидетельством того, что климат активно меняется, нельзя назвать "шторм века" или обильные снегопады в Москве, подобное уже происходило в 18-19 веках, и, как правило, это цикл.
"Да, и даже не один раз, но и не 50 раз", — ответил Кокорин на вопрос РИА Новости, повторится ли мощный шторм в Крыму в текущем столетии.
Согласно эксперту, количество тепловых волн в мире в настоящее время на пять раз превышает уровень XIX века, а штормовая активность увеличилась в два-три раза.
Прогнозируется, что частота опасных метеорологических событий на планете будет продолжать расти, но при выполнении климатических доктрин каждой страны ситуация может быть остановлена на "приемлемом" уровне.
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