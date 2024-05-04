"Жара столетия": ученые рассказали, как и где этим летом спастись от солнца

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Ученые-климатологи из США предупредили, что лето-2024 будет рекордно жарким

Мир

Лето 2024 года обещает стать рекордно жарким. Ученые крупнейших метеорологических центров подтвердили это официально опубликованными докладами в журналах Geophysical Research Letter и Scientific reports.

Ученые-климатологи из США предупредили, что лето-2024 будет рекордно жарким
Фото: unsplash.com by Сай Киран Анагани is licensed under public domain

Вследствие усиления климатического феномена Эль-Ниньо, температура влажного термометра, показывающая уровень теплового стресса, может достигнуть 30-34 градусов.

"Большинство здоровых людей могут переносить сухую жару, однако сочетание высокой температуры воздуха и повышенной влажности представляет серьезный стресс для организма" — пишут ученые.

Климатологи призвали тропические сообщества, власти и граждан стран Африки, США, ЕС и России быть готовыми к экстремальной жаре и принять необходимые меры в техническом, медицинском и бытовом плане. Они также рекомендуют тем, кто может себе это позволить, провести лето в местности с комфортной влажностью 67-73%.

Россияне могут спланировать отпуск на Черном море или в горах Дагестана. Также можно перебраться поближе к реке или озеру.

Горожанам, привязанным к работе, остается надеяться на кондиционеры и вентиляторы. Для тех, у кого их до сих пор нет — самое время для покупки систем охлаждения помещений.

Ранее Правда.ру писала, что на Украине мужчинам не обновившим данные в ТЦК, запрещено снимать в банкоматах более 100 гривен.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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