"Жара столетия": ученые рассказали, как и где этим летом спастись от солнца

Лето 2024 года обещает стать рекордно жарким. Ученые крупнейших метеорологических центров подтвердили это официально опубликованными докладами в журналах Geophysical Research Letter и Scientific reports.

Фото: unsplash.com by Сай Киран Анагани is licensed under public domain