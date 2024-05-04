Выжить в пробке: неожиданный лайфхак для охлаждения двигателя, который сэкономит вам тысячи

Советы экспертов: как избежать перегрева двигателя в майских пробках

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В период майских праздников, когда многие автомобилисты стремятся покинуть город, возрастает риск застрять в пробках, что может привести к перегреву двигателя, особенно у подержанных автомобилей.

Фото: flickr.com by Sergey Norin is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

Эксперт автосервиса по ремонту двигателей предложил эффективный способ срочного охлаждения мотора: включить обогрев салона на максимум при открытых окнах, чтобы частично снять тепловую нагрузку с двигателя. Этот метод может помочь в критической ситуации, однако лучше не злоупотреблять им и остановиться, чтобы разобраться в проблеме и охладить двигатель.

Не обращать внимание на работу охлаждающей системы и игнорировать регулярное техническое обслуживание может привести к серьезным и дорогостоящим поломкам, таким как деформация головки блока цилиндров и утечка охлаждающей жидкости в двигатель.