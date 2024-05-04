Хошимин в Мае: температурные рекорды и лайфхаки для комфортного отдыха

Во Вьетнаме иностранцы жалуются на 40 градусную жару

1:39 Your browser does not support the audio element. Туризм

Международные путешественники, посетившие Вьетнам и особенно Хошимин во время майских праздников, поделились, что город стал настоящей жаровней, и они чувствовали себя как будто "растворялись" под палящим солнцем. Действительно, в начале месяца температура воздуха достигала +37-39 ℃.

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Испанская туристка отметила, что уличная температура поднималась до +40 градусов. Она рассказала, что ей сложно адаптироваться к такой погоде, но она решила не возвращаться домой и старалась приспособиться: носила более легкую одежду, пила больше воды и избегала выходить на улицу в самые жаркие часы дня.

В Хошимине многие туристы стали пользоваться мини-вентиляторами и фильтрованной водой. Особенно популярными стали холодная вода и вентиляторы на батарейках у Музея военных реликвий, где путешественники особенно ценили мини-вентиляторы при посещении экспозиций.

Некоторые путешественники предпочитали выходить на улицу только рано утром и вечером. Австралийский турист, например, поднялся в 6 утра, позавтракал, занялся спортом и отдыхал в парке до 7 утра, а затем возвращался на улицу только после 17 часов вечера.

Несмотря на экстремальную жару, Хошимин продолжает привлекать туристов благодаря своему жизненному ритму, который создает приятные впечатления, а местные торговцы на улицах предлагают прохладительные напитки, такие как кокосовая вода и чай с кумкватом, чтобы немного освежиться.