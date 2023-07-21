Аналитик Голубовский: чёрный рынок золота в России власти берут под контроль

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Специалисты Министерства финансов РФ и Росфинмониторинга разрабатывают законопроект, который позволит банкам проводить дополнительные проверки сделок с драгметаллами и камнями.

Фото: Fotodom.ru/DP

Подобные операции используются для отмывания чёрной наличности, ухода от внимания налоговой инспекции и прочих схем, пояснил финансовый аналитик Дмитрий Голубовский.

"Дело такое — на стыке интересов криминала, силовых структур и финансовых организаций. У нас в стране идут сильные перемены. Может быть, поэтому решили навести порядок в этой сфере", — предположил эксперт в интервью Телеканалу "360".

Законопроект, отметил он, может вступить в силу уже через несколько месяцев. Новинка, по словам Голубовского, не коснётся простых россиян, так как рассчитана на крупных игроков теневого рынка драгметаллов в России.

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