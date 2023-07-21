Специалисты Министерства финансов РФ и Росфинмониторинга разрабатывают законопроект, который позволит банкам проводить дополнительные проверки сделок с драгметаллами и камнями.
Подобные операции используются для отмывания чёрной наличности, ухода от внимания налоговой инспекции и прочих схем, пояснил финансовый аналитик Дмитрий Голубовский.
"Дело такое — на стыке интересов криминала, силовых структур и финансовых организаций. У нас в стране идут сильные перемены. Может быть, поэтому решили навести порядок в этой сфере", — предположил эксперт в интервью Телеканалу "360".
Законопроект, отметил он, может вступить в силу уже через несколько месяцев. Новинка, по словам Голубовского, не коснётся простых россиян, так как рассчитана на крупных игроков теневого рынка драгметаллов в России.
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