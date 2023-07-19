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Профессор Головецкий: пример ограбления России заставил страны вернуть своё золото из США

1:00
Мир

Решение западных стран присвоить хранящиеся за рубежом активы России после начала СВО стало показательным примером для остальных мировых государств, заявил экономист, профессор Николай Головецкий.

Профессор Головецкий: пример ограбления России заставил страны вернуть своё золото из США
Фото: Fotodom.ru/DP

По его словам, ещё три года назад центральные банки различных стран хранили половину своих золотовалютных резервов за границей, а сейчас этот показатель снизился до 32%.

"Мир увидел, что не может всецело доверять своё достояние западным "хранителям". Санкции могут быть применены ко всем, а не только к Ирану, России или Белоруссии", — пояснил Головецкий в интервью "Вестям Подмосковья".

К тому же, добавил экономист, доллар стремительно теряет свои позиции, а размер госдолга США ставит новые рекорды. Пока мировые государства не выберут новую резервную валюту, именно золото останется самым надежным средством хранения резервов, резюмировал эксперт.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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