Профессор Головецкий: пример ограбления России заставил страны вернуть своё золото из США

1:00 Your browser does not support the audio element. Мир

Решение западных стран присвоить хранящиеся за рубежом активы России после начала СВО стало показательным примером для остальных мировых государств, заявил экономист, профессор Николай Головецкий.

Фото: Fotodom.ru/DP

По его словам, ещё три года назад центральные банки различных стран хранили половину своих золотовалютных резервов за границей, а сейчас этот показатель снизился до 32%.

"Мир увидел, что не может всецело доверять своё достояние западным "хранителям". Санкции могут быть применены ко всем, а не только к Ирану, России или Белоруссии", — пояснил Головецкий в интервью "Вестям Подмосковья".

К тому же, добавил экономист, доллар стремительно теряет свои позиции, а размер госдолга США ставит новые рекорды. Пока мировые государства не выберут новую резервную валюту, именно золото останется самым надежным средством хранения резервов, резюмировал эксперт.