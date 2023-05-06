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Sohu: "урановые поезда" из России в Китай заставили нервничать США

2:06
Экономика

Россия и Китай продолжают наращивать масштабы двусторонней торговли. И это сотрудничество распространяется и на гражданский ядерный сектор. Недавно в Китай прибыли на новую АЭС "Фуцин" были доставлены 25 тонн обогащённого урана из России, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Sohu.

Sohu: "урановые поезда" из России в Китай заставили нервничать США
Фото: Pravda.ru

"Однако нормальное сотрудничество в области ядерной энергетики между Китаем и Россией было расценено Соединёнными Штатами как "ненормальное"", — говорится в материале (перевод "ПолитРоссии").

По мнению китайских экспертов, в Вашингтоне сильно занервничали, узнав о партии российского урана, поступившего в Китай. И попытались использовать эту информацию в своих целях.

В США начали утверждать, что Китай якобы планирует увеличить свой ядерный арсенал.

Авторы материала подчёркивают, что АЭС "Фуцин" — исключительно гражданский проект. И поставки из России обеспечивают его необходимым для функционирования топливом.

"При нормальных обстоятельствах для производства ядерного оружия требуются уран-235 и плутоний с содержанием более 90 процентов, в то время как недавно построенным реакторам Китая требуется только уран-235 с содержанием более 20 процентов. То, что Россия поставляет Китаю, — это уран-235 с содержанием чуть более 30 процентов, который может полностью удовлетворить потребности гражданского производства электроэнергии, но он далёк от уровня, необходимого для ядерного оружия", — подчёркивается в материале.

Однако это не мешает Вашингтону пытаться дискредитировать сотрудничество России и Китая в ядерной энергетике. При том, что и сами США, и государства Евросоюза продолжают покупать обогащённый уран в Российской Федерации.

И поскольку прекращение таких поставок грозит огромными убытками, до сих пор западные страны не решаются распространить на них санкции.

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Мирный план Китая
Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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