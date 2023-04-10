В Росатоме рассказали о разработке новых технологий при выполнении нацпрограммы

3:25 Your browser does not support the audio element. Наука

В Росатоме раскрыли итоги выполнения программы "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в РФ" в 2022 году. По словам генерального директора госкорпорации Алексея Лихачёва, деятельность учёных является важнейшим шагом для страны.

По данным компании, учёные разработали технический проект реакторной установки РИТМ-200Н, на основе которой в РФ произведут атомные станции малой мощности. Начала функционировать первая очередь информационного центра Опытно-демонстрационного энергокомплекса.

Специалисты на 93% загрузили в активную зону реактора БН-800 Белоярской АЭС МОКС-топливо, отметили в корпорации. Вместе с этим её представители заявили, что эксперты получили результаты научно-исследовательских работ в сфере замыкания ядерного топливного цикла, разработки атомных станций малой мощности и промышленных реакторов на быстрых нейтронах.

"В рамках федерального проекта создания экспериментально-стендовой базы выполнены запланированные НИОКР в обоснование безопасности многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах МБИР и продления сроков эксплуатации БОР-60, продолжилась разработка инновационных радиохимических технологий", — отметили в Росатоме.

В апреле 2022 года на площадку строящегося в Димитровграде многоцелевого научно-исследовательского реактора доставили корпус, который является уникальным изделием. Специалисты планируют закончить работы в 2026 году.

Эксперты Троицкого института инновационных и термоядерных исследований и НИКИЭТ изготовили внутрикамерный элемент защиты первой стенки, литиевый лимитер для экспериментов на российском токамаке Т-15МД. Технология нужна для создания демонстрационного термоядерного реактора, сообщили в компании.

По её информации, учёные создали ускоритель плазмы с системой предварительной ионизации рабочего тела, разработали методы повышения ресурса электродов. В 2024 году эксперты изготовят прототип двигателя с повышенными параметрами тяги и удельного импульса.

"Специалисты разработали технологию лазерного ударного упрочнения, которая позволяет убрать внутренние напряжения, возникшие в металлических образцах, повысить их усталостную прочность и долговечность без последующей механической обработки. В результате увеличиваются прочностные характеристики конструкционных сталей, из которых изготавливаются элементы газовых турбин", — добавили в корпорации.

В НИЯУ МИФИ представили кольцевой лимитер учебного исследовательского токамака МИФИСТ с интегрированным комплексом электромагнитных диагностик. В Санкт-Петербургском политехническом университете рассказали о создании трёх стендов различных технологий доставки топлива в термоядерный реактор.

В НИИ НПО "ЛУЧ" собрали первый трёхосевой сканатор. Он контролирует температуру и воздействие на предмет при кристаллизации в ходе селективного лазерного плавления, которое происходит во время 3D-печати.

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