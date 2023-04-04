Росэнергоатом в 2023 году достигнет 30% доли мирового рынка кобальта-60

Концерн "Росэнергоатом" к середине 2023 года достигнет доли в 30% на мировом рынке по производству изотопа кобальт-60 для медицинских нужд. На данный момент электроэнергетический дивизион "Росатом" производит более 20% радиоактивного 60Со. Увеличить долю на мировом рынки позволит отгрузки кобальта-60 со Смоленской АЭС, Ленинградской АЭС и начало производства на Курской АЭС.
Ранее совещание по расширению производства на Смоленской АЭС провел директор "Росэнергоатома" по бизнес-развитию Никита Константинов.
"На Смоленской АЭС проделана колоссальная работа по созданию и отработке уникальной технологии для обращения с кобальтом-60. Благодаря этому, в 2023 году будет достигнута готовность трех энергоблоков Смоленской АЭС к ритмичным выгрузкам облученного материала и его отгрузке заказчикам", — отметил во время совещания директор Смоленской АЭС Павел Лубенский.
Также Росэнергоатом работает на увеличение мощностей для производства изотопов медицинского назначения. Сейчас Ленинградская АЭС производит
На совещании с участием Константинова были озвучены планы по производству на Смоленской АЭС и Курской АЭС изотопов для развития российской ядерной медицины:
"Реализация проекта по расширению производства медицинских изотопов на канальных реакторах Смоленской и Курской АЭС, позволит более чем в два раза увеличить производственные мощности Росэнергоатома", — заявил Константинов.
По его словам, производство в Смоленске и Курске позволит полностью обеспечить поставками завод по производству радиофармпрепаратов в Обнинске. Предприятие в Подмосковье сейчас сооружает Росатом.
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