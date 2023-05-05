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China Daily:Китай может погубить экономику США всего одним шагом

1:43
Экономика

Многие страны перестали считать доллар надёжной валютой на фоне экономических сложностей, которые переживают сегодня США, в числе которых сильные колебания курса, растущий федеральный долг Вашингтона и туманные перспективы по процентным ставкам. Об этом пишет China Daily.

China Daily:Китай может погубить экономику США всего одним шагом
Фото: akket. com

Авторы статьи перечислили страны, которые уже прекратили расчёты в долларах, предпочтя им китайские юани и свои национальные валюты.

"Аргентина объявила, что прекратит расчеты в этой валюте при оплате импорта из Китая и будет использовать юань. Россия, Бразилия, Франция и некоторые страны-члены АСЕАН уже приняли решение использовать юань и свои валюты для расчетов в торговле с Китаем", — сказано в материале.

Ещё недавно использование доллара как международной резервной валюты помогало США контролировать транзакции между государствами, что им не нравилось.

Если Китай примет решение об отказе от доллара, это станет ударом для США, уверен автор. Экспорт КНР в другие страны уже превзошёл объёмы товаров, экспортируемых в США, ЕС и Японию, а это значит, что организация торговых связей в мире меняется.

США сдают свои позиции в мировой торговле, отметил автор, напомнив, что за истекший период 2023 года импорт американских потребительских товаров снизился на 20,6% по сравнению с 2022 годом. Сейчас ситуация у США в этом плане хуже, чем в период мирового финансового кризиса 2008 года и пандемию коронавируса.

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Юань заменит доллар?
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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