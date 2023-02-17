China Daily: потолок цен на топливо РФ стал "отравой" для США и "благом" для Москвы

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Потолок цен, который ввели на чёрное золото и нефтепродукты из России стали "благом" для Москвы и "отравой" для экономики США и европейских стран, заявили китайские аналитики.

По их мнению, Вашингтон самостоятельно выпустил экономический "яд" для собственной финансовой системы и теперь она находится на грани краха из-за темпов инфляции.

"Высокие цены на нефть стали благом для России и отравой для США и других стран Запада, обеспокоенных тем, что повышение цен приведёт к инфляции — главному препятствию восстановления экономики", — заявили аналитики China Daily.

Как подчеркнули авторы, ответное решение Москвы снизить показатели добычи нефти обернутся резким подъёмом стоимости чёрного золота в условиях дефицита, о чём, вероятно, Запад и его союзники, не задумывались.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что на фоне решения российской стороны Вашингтон запросил срочную консультацию ОПЕК, назвав сокращение добычи нефти "оружием" Москвы.

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