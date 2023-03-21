The Straits Times: с начала СВО экспорт российских энергоресурсов в Китай превысил $88 млрд

1:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Китай более чем на половину увеличил закупки энергоносителей из России. Их объём уже превысил $88 млрд с начала СВО.

После того как в конце февраля прошлого года Россия начала специальную военную операцию на территории Украины, энергетические рынки во всём мире пришли в движение, а цены на энергоносители подскочили. Одновременно вырос и аппетит Китая в отношении российских нефти, газа и угля. Экспорт всех этих природных ресурсов увеличился более чем на половину.

Расходы Пекина на приобретение энергоносителей из России, включая сырую нефть, нефтепродукты, природный газ и уголь, подскочили до $88 млрд в течение года, как показывают официальные данные китайской таможни. Россия перенаправила эти ресурсы в Китай вместо традиционных покупателей в Европе. Годом ранее эти расходы составляли $57 млрд. Именно увеличение закупок энергоносителей Китая у России объясняет укрепление личных отношений между лидерами этих государств, кульминацией которых стал визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, как полагает The Straits Times.

Россия получает надёжный источник финансирования своих военных операций даже на фоне жёстких международных санкций, а вот её европейские соседи сидят на голодном энергетическом пайке, вынужденные переплачивать за природные ресурсы. Статистика показывает, что Россия стала главным поставщиком нефти в Китай, обогнав Саудовскую Аравию, вторым по величине поставщиком угля после Индонезии, и третьим — по сжиженному газу после Катара и Австралии. Однако последняя цифра не включает поставки природного газа по трубопроводам, поскольку Китай перестал публиковать по ним отчёты в начале прошлого года.

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