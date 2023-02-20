Baijiahao: Россия не дала Западу поводу для праздника из-за ситуации на энергорынке

1:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Ситуация на энергетическом рынке Европы должна была стать сюрпризом для России, однако Москва не дала Западу повода для праздника, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Baijiahao.

В материале отмечается, что существует мнение об быстрой адаптации Запада к энергокризису. Там сумели найти новых поставщиков, которые заменили Россию.

Нынешняя зима проходит для Европы гораздо проще, чем ожидалось. Чиновники в Европе ставят это себе в заслугу — дескать, им удалось оперативно накопить достаточное количество газа в хранилищах.

Но есть и другое мнение, многие специалисты отмечают, что зима не стала испытанием для европейцев из-за того, что оказалась неожиданно тёплой, говорится в материале (перевод "ПолитРоссия").

При этом многие эксперты полагают, что нынешний год будет тяжелее предыдущего, поскольку энергетический кризис ещё не закончился и проблемы никуда не делись.

Вместе с тем, Россия методично перенаправляет свои экспортные потоки в Азию. Нефть и газ, которые ранее приобретали в Европе, теперь с удовольствием покупают восточные страны.

С точки зрения экономических перспектив Азия является куда более интересным регионом, нежели Европа. Компаниям из европейских стран приходится сильно переплачивать за поставки энергоносителей, что негативно отразится на экономике Евросоюза.

А в это же время азиатские страны получают относительно доступные российские ресурсы, что поспособствует их экономическому росту. Но и Россия тоже получает мощные стимулы для развития.

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