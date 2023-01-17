Эксперт раскритиковал идею ЕК об отмене платы за полёты над Сибирью для иностранных авиакомпаний

России следует перестать взимать плату с иностранных авиакомпаний за полёты над Сибирью. Такое заявление сделал руководитель гендиректората по транспорту ЕК Хенрик Хололей. Гендиректор Ассоциации Аэропортов гражданской авиации Виктор Горбачёв прокомментировал данное предложение в беседе с Pravda.Ru.

Эксперт считает, что РФ не должна отказываться от сбора платы за использование воздушного пространства над Сибирью, поскольку любой пролёт — это работа по управлению движением, которая является очень затратным механизмом.

Если пожелание ЕК будет принято, Россия не получит ничего взамен.

"Это очень затратный механизм. Поэтому ни о каком бесплатном пролёте даже и речи не может идти. Вот, пожалуйста, вы что-то придумываете у себя, запрещаете нам летать через вас, да, мы тоже терпим какие-то определённые убытки — облетаем то там, то там, чтобы попасть в Юго-Восточную Азию или попасть в Южную Америку, вместо того, чтобы пролететь через Европу, мы рвёмся через океаны. Что же? Да, у нас вот такое положение. Поэтому ни о каком бесплатном даже и речи не может идти", — сказал Горбачёв.

Напоминаем, после начала спецоперации на Украине многие страны Европы закрыли воздушное пространство для российских авиакомпаний.

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