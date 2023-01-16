В ЕС потребовали от России отменить плату за полёты над Сибирью

Руководитель генерального директората по транспорту Еврокомиссии Хенрик Хололей заявил, что Россия должна перестать взимать плату с иностранных авиакомпаний за использование воздушного пространства над Сибирью.

"Если однажды у нас появится возможность увидеть открытие российского воздушного пространства, одна вещь должна исчезнуть - транссибирские роялти (выплаты от международных авиакомпаний за полёты над Сибирью - Прим.ред.)", - цитирует РИА "Новости" заявление Хололея на конференции Airline Economics в Дублине.

Напомним, Евросоюз в прошлом году закрыл для российских авиакомпаний возможность полётов в страны сообщества. Также поступили ещё несколько европейских государств, которые не входят в ЕС. Закрыли свои аэропорты для российских самолётов США, Канада и ряд других государств.

В ответ Россия запретила полёты в своём воздушном пространстве авиакомпаниям из тех стран, что ввели ограничения. Это коснулось и транзитных перелётов, в том числе над Сибирью.

Впрочем, претензии от властей Евросоюза звучали и до того, как были введены ограничения. "Аэрофлот" за полёты над Сибирью получал от иностранных авиакомпаний плату, роялти (так повелось ещё с 1970-х годов, когда других авиакомпаний в СССР не было).

До пандемии коронавируса эти платежи составляли примерно 30 млн долларов ежегодно.

После вступления во Всемирную торговую организацию Россия обязалась с 2013 года отменить платежи для ЕС. Однако впоследствии Москва отказалась от этого намерения. Причиной стало то, что страны Евросоюза не допустили российские авиакомпании на внутриевропейские рейсы.

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