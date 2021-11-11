Будет очень больно: как Россия может ответить на санкции против "Аэрофлота"

Сообщение о том, что Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против "Аэрофлота" ожидаемо вызвало реакцию России. В Москве, судя по всему, не очень верят, что такие санкции введут. Но варианты ответных мер уже обозначали. Причем меры эти будут очень болезненными для европейских авиакомпаний.

Напомним, "Аэрофлот" в Европе обвиняют в перевозке мигрантов в Белоруссию из стран Ближнего Востока. Обвиняют не только "Аэрофлот", но две другие российские авиакомпании — "ЮТэйр" и Nordwind Airlines. А также Turkish Airlines и FlyDubai.

Основное внимание, впрочем, уделяется "Аэрофлоту". В Варшаве утверждают, что Польша располагает информацией о том, что "Аэрофлот" перевозит мигрантов. По традиции не уточняя, что же это за информация.

Польша и является основным "лоббистом" идеи о том, что Россия каким-то образом причастна к миграционному кризису. В "старой" Европе официальные лица рассуждают на эту тему гораздо сдержаннее. Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон, например, заявил в четверг, что данные по миграционному кризису на границах ЕС с Белоруссией не позволяют говорить о причастности России к организации доставки мигрантов.

В Москве к информации о возможных санкциях против "Аэрофлота" отнеслись скептически. Впрочем, не исключается любой вариант развития событий.

"У нас есть сомнения, что до этого может дойти, потому что тогда это будет фантастическая история, но с другой стороны, зная, как быстро в Евросоюзе принимаются санкционные решения в качестве универсального ответа на любую ситуацию, которая возникает, то ничему удивляться не приходится", — сказал ТАСС заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

В самом "Аэрофлоте" информацию о причастности к перевозке мигрантов опровергли. "Информация об участии или содействии ПАО "Аэрофлот" в организации массовой перевозки мигрантов на территорию республики Беларусь не соответствует действительности", — говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании.

Но если "фантастическая история" станет реальностью, то ответные меры очевидны. По словам первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимира Джабарова, "в случае введения санкций против "Аэрофлота" Россия может рассмотреть вопрос о запрете полетов западных авиакомпаний через территорию нашей страны".

"Если введут санкции против нашей авиакомпании, мы введем аналогичные санкции против их компаний, которые очень сильно зависят от России в силу ее географического положения", — сказал сенатор РИА "Новости".

Если же западные санкции коснутся отдельных должностных лиц в "Аэрофлоте", аналогичные санкции могут быть введены Россией в отношении должностных лиц западных авиакомпаний.

Комментируя инициативы западных политиков, сенатор отметил, что "это горячие головы, которые не просчитали последствия таких шагов". "Надеюсь, до этого не дойдет", — сказал Владимир Джабаров.

Некоторое представление о масштабе транзитных полётов над территорией России дают данные Росавиации за 2020 год. Тогда число таких полётов из-за пандемии упало на 45 процентов, до 167858. Понятно, что это не исключительно европейские авиакомпании. Но очевидно, что на них приходится солидная часть таких полетов.

"Аэрофлот" за полёты над Сибирью получает от иностранных авиакомпаний плату, роялти (так повелось еще с 1970-х годов, других авиакомпаний в СССР не было). Президент России Владимир Путин ранее говорил, что платежи за транссибирские перелеты сократились до пандемии приносили "Аэрофлоту" примерно $30 млн в год.

В Европе, к слову, необходимостью платить роялти давно недовольны. После вступления в ВТО Россия обязалась с 2013 года отменить платежи для ЕС, но впоследствии отказалась от этого решения. Причиной стало то, что страны Евросоюза не допустили российские авиакомпании на внутриевропейские рейсы.

Очевидно, что в случае запрета перелётов над территорией России европейским авиакомпаниям придётся либо отказываться от каких-то маршрутов, либо прокладывать новые. А это неизбежно поставит под вопрос рентабельность рейсов, поскольку резко вырастут затраты на топливо и обслуживание самолётов из-за увеличения времени перелётов.

В общем, выгоды нет ни для одной из сторон. Но если в Евросоюзе действительно решат ввести санкции против "Аэрофлота", то у России не будет особых вариантов с ответными мерами.