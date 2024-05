Расследование мошенничества на 7 миллионов рублей: житель Владивостока устроил 40 аварий для страховых выплат

Во Владивостоке пройдет суд над местным жителем, обвиняемым в крупном мошенничестве с автострахованием. По информации от пресс-службы Приморской прокуратуры, уголовное дело против подозреваемого, чье имя не разглашается, было инициировано заместителем прокурора региона Степаном Тюкавкиным. Обвинения предъявлены по статье 159.5 части 4 Уголовного кодекса РФ.

Фото: freepik.com by jcomp is licensed under public domain