Расследование мошенничества на 7 миллионов рублей: житель Владивостока устроил 40 аварий для страховых выплат

Житель Владивостока обвиняется в махинациях со страховками на 7 млн рублей

Во Владивостоке пройдет суд над местным жителем, обвиняемым в крупном мошенничестве с автострахованием. По информации от пресс-службы Приморской прокуратуры, уголовное дело против подозреваемого, чье имя не разглашается, было инициировано заместителем прокурора региона Степаном Тюкавкиным. Обвинения предъявлены по статье 159.5 части 4 Уголовного кодекса РФ.

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Следствие установило, что с начала 2020 года по апрель 2022 года мужчина, используя семь автомобилей, зарегистрированных на его имя и имя его жены, умышленно организовывал автомобильные аварии во Владивостоке, Артеме и Уссурийске. В результате этих инсценированных ДТП он представлял себя потерпевшим.

В результате мошеннических схем обвиняемый получил страховые выплаты на общую сумму свыше 7 миллионов рублей. Потерпевшими оказались пять страховых компаний, которые уже подали иски на возмещение ущерба.

В рамках следствия были предприняты шаги для обеспечения уголовного преследования обвиняемого, включая арест его имущества: автомобиля и средств как в рублях, так и в иностранной валюте. Дело направлено в Первореченский районный суд Владивостока для окончательного рассмотрения.