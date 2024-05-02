Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как запечь брюссельскую капусту с чесноком и душистыми травами
JAMA: дети растут более спокойными рядом с лесом и парками
Певица Жасмин показал необычный девичник с невестой сына
Факты и заблуждения о натуральной косметике
Чтобы не лишиться урожая моркови
Этот простой трюк может сэкономит вашу АКПП от дорогостоящего ремонта
Турецкие фильмы, которые развеют грусть с первой минуты
Какими упражнениями можно заменить выпады?
Британские учёные выяснили, что тренировки снижают вероятность депрессии
Расследование мошенничества на 7 миллионов рублей: житель Владивостока устроил 40 аварий для страховых выплат

Житель Владивостока обвиняется в махинациях со страховками на 7 млн рублей

Страхование

Во Владивостоке пройдет суд над местным жителем, обвиняемым в крупном мошенничестве с автострахованием. По информации от пресс-службы Приморской прокуратуры, уголовное дело против подозреваемого, чье имя не разглашается, было инициировано заместителем прокурора региона Степаном Тюкавкиным. Обвинения предъявлены по статье 159.5 части 4 Уголовного кодекса РФ.

Житель Владивостока обвиняется в махинациях со страховками на 7 млн рублей
Фото: freepik.com by jcomp is licensed under public domain

Следствие установило, что с начала 2020 года по апрель 2022 года мужчина, используя семь автомобилей, зарегистрированных на его имя и имя его жены, умышленно организовывал автомобильные аварии во Владивостоке, Артеме и Уссурийске. В результате этих инсценированных ДТП он представлял себя потерпевшим.

В результате мошеннических схем обвиняемый получил страховые выплаты на общую сумму свыше 7 миллионов рублей. Потерпевшими оказались пять страховых компаний, которые уже подали иски на возмещение ущерба.

В рамках следствия были предприняты шаги для обеспечения уголовного преследования обвиняемого, включая арест его имущества: автомобиля и средств как в рублях, так и в иностранной валюте. Дело направлено в Первореченский районный суд Владивостока для окончательного рассмотрения.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Прохор Шаляпин показал кадры со своего бракосочетания с Волочковой: наша с Настюхой свадьба

Певец Прохор Шаляпин поделился фото со свадебного торжества. В роли невесты выступила Анастасия Волочкова.

Прохор Шаляпин сыграл с Волочковой турецкую свадьбу
Лиза Арзамасова показала, как готовит её трёхлетний сын Лев
Трёхлетный сын Арзамасовой и Авербуха разгромил кухню в процессе приготовления десерта
Буду слушаться маму, папу и дядю: Никита Панфилов из сериала "Сладкая жизнь" узнал об измене жены от маленького сына
Удаляем пень с участка: вот какое средство поможет в этом
ГУР Украины заявило, что ракет у России опять осталось на "2-3 раза" Дмитрий Плотников
Молодой математик из Китая совершил научный прорыв: ему удалось построить "мост" между квантами и космосом
Когда высаживать рассаду в открытый грунт
Как набрать мышечную массу: эксперты назвали важные условия
Как набрать мышечную массу: эксперты назвали важные условия
Последние материалы
Этот простой трюк может сэкономит вашу АКПП от дорогостоящего ремонта
Турецкие фильмы, которые развеют грусть с первой минуты
Какими упражнениями можно заменить выпады?
Британские учёные выяснили, что тренировки снижают вероятность депрессии
Страны G7 планируют отказаться от угля к середине 2030-х
Готовим вкусное филе пангасиуса с карри и куркумой
Neobiota: человечество может столкнуться с нашествием термитов-вредителей
Как предотвратить сердечно-сосудистые заболевания: советы экспертов ОМС
Эксперты выделили 3 обязательные вещи для кошатников
Привычки, которые наносят вред коже с акне
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников