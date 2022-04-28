"Руспродсоюз" проанализировал подорожание шашлыка

В "Руспродсоюзе" подсчитали, сколько стоит шашлык после подорожания.

Продукты в России существенно подорожали. Специалисты проанализировали рост цен на мясное блюдо.

"За основу был взят традиционный рецепт маринада из полкило лука, 15 миллилитров уксуса, соли и перца. Эти продукты стоят копейки, в отличие от главного ингредиента — мяса. Полтора килограмма должно хватить на четыре порции. "Средняя стоимость шашлыка из свинины на четырех человек выросла на 93,2 рубля", — цитирует слова зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрия Леонова Телеканал "360".

По итогам подсчётов стало известно, что средняя стоимость шашлыка из свинины составит 675 рублей, в то время как год назад цена была 581,8 рубля.

Минсельхоз РФ предупредил, что больше всего в цене вырастут хлеб, овощи, сахар и молоко, включая молочную продукцию.

Фермеры России ранее объяснили, что для удержания роста цен на продукты, нужны дешёвые сельхозкредиты.