В "Руспродсоюзе" подсчитали, сколько стоит шашлык после подорожания.
Продукты в России существенно подорожали. Специалисты проанализировали рост цен на мясное блюдо.
"За основу был взят традиционный рецепт маринада из полкило лука, 15 миллилитров уксуса, соли и перца. Эти продукты стоят копейки, в отличие от главного ингредиента — мяса. Полтора килограмма должно хватить на четыре порции. "Средняя стоимость шашлыка из свинины на четырех человек выросла на 93,2 рубля", — цитирует слова зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрия Леонова Телеканал "360".
По итогам подсчётов стало известно, что средняя стоимость шашлыка из свинины составит 675 рублей, в то время как год назад цена была 581,8 рубля.
Минсельхоз РФ предупредил, что больше всего в цене вырастут хлеб, овощи, сахар и молоко, включая молочную продукцию.
Фермеры России ранее объяснили, что для удержания роста цен на продукты, нужны дешёвые сельхозкредиты.
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