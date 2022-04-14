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Автор Екатерина Широкова

Фермеры РФ: чтобы удержать цены на продукты, нужны дешёвые сельхозкредиты

Экономика

Президент Ассоциация крестьянских, личных подсобных хозяйств и кооперативов Михаил Шконда заявил, что российским сельхозпроизводителям удастся удержать цены на продовольствие и даже нарастить производство, если субсидировать отдельные категории продукции.

Фермеры РФ: чтобы удержать цены на продукты, нужны дешёвые сельхозкредиты

По его словам, только за последние недели стоимость кормов выросла на 10%. Как подчеркнул Шконда, факторов для скачка цен множество и из-за этого фермеры вынуждены поднимать конечную стоимость для потребителей.

"Мы, к сожалению, были вынуждены частично поднять цены из-за факторов, которые постоянно везде всплывают — это рост стоимости кормов, потому что не все мы заготавливаем сами, упаковки, в которой мы поставляем продукты конечному потребителю, и комплектующие к импортному оборудованию. Мы эти факторы игнорировать не можем", — пояснил президент Ассоциации в беседе с ФАН.

Кроме того, на фоне искусственно созданного ажиотажа, появляются спекулянты, которые повышают цены на "дефицитные" продукты и здесь, необходим механизм пресечения деятельности "находчивых бизнесменов", подчеркнул Шконда.

По его словам, для честных же предпринимателей, необходимо обеспечить господдержку, которая бы позволила удержать стоимость на продукты.

"У нас кредитные средства недоступные. Банки, вероятно, решили, что ситуация неоднозначная и нужно подождать. Хотя сейчас вроде ситуация стала улучшаться, но этого недостаточно — доступность средств должна быть более простой: если мы хотим увеличить производство продуктов, нам нужны дешёвые деньги", — резюмировал Шконда.

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Автор: Екатерина Широкова
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