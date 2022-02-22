Эксперт осудил решение Берлина остановить сертификацию "Северного потока-2"

Главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов в беседе с Pravda.Ru прокомментировал распоряжение канцлера ФРГ Олафа Шольца прекратить сертификацию магистрального газопровода "Северный поток-2".

"Откровенно говоря, у России нет никаких других возможностей, кроме как запустить процесс переговоров с Германией по вопросу возобновления сертификации "Северного потока-2", потому что первая инстанция, которая должна сертифицировать газопровод — это именно немецкий регулятор. Поэтому приостановка процедуры — плохая новость. Если Россия и Германия не договорятся о возобновлении, можно сказать следующее: "Северный поток-2" не запустится по геополитическим причинам", — сообщил специалист.

Также он предупредил, что из-за остановки российско-немецкого проекта пострадают все участники. По словам эксперта, проблемы у ФРГ и Евросоюза возникнут, поскольку страны лишатся дополнительных объёмов газа РФ. Потребители на Западе "заплатят за это из своего кармана", добавил Громов.

"Пострадает и "Газпром", потому что в случае принятия этого решения те инвестиции, которые были сделаны в "Северный поток-2" можно будет назвать невозвратными, поскольку этот газопровод не будет запущен, значит, эти деньги были закопаны в землю. Поэтому и Россия понесёт существенные финансовые потери, так как проект фактически будет остановлен и возвращать деньги никто РФ не обязан по этому нереализованному проекту", — объяснил эксперт.

Ранее канцлер Германии распорядился приостановить сертификацию "Северного потока-2". Свою позицию политик объяснил изменениями в геополитической обстановке. Нужно заново проанализировать риски для безопасности ФРГ, добавил глава государства.

"Сегодня я попросил федеральное министерство экономики отозвать у федерального сетевого агентства доклад по обеспечению энергобезопасности. Это звучит как технический момент, но это необходимый шаг, чтобы теперь не могла состояться сертификация газопровода", — заявил Шольц, слова которого приводит Financial Times.

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