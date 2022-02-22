EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Евгения Васильева

Эксперт осудил решение Берлина остановить сертификацию "Северного потока-2"

Экономика

Главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов в беседе с Pravda.Ru прокомментировал распоряжение канцлера ФРГ Олафа Шольца прекратить сертификацию магистрального газопровода "Северный поток-2".

Эксперт осудил решение Берлина остановить сертификацию "Северного потока-2"

"Откровенно говоря, у России нет никаких других возможностей, кроме как запустить процесс переговоров с Германией по вопросу возобновления сертификации "Северного потока-2", потому что первая инстанция, которая должна сертифицировать газопровод — это именно немецкий регулятор. Поэтому приостановка процедуры — плохая новость. Если Россия и Германия не договорятся о возобновлении, можно сказать следующее: "Северный поток-2" не запустится по геополитическим причинам", — сообщил специалист.

Также он предупредил, что из-за остановки российско-немецкого проекта пострадают все участники. По словам эксперта, проблемы у ФРГ и Евросоюза возникнут, поскольку страны лишатся дополнительных объёмов газа РФ. Потребители на Западе "заплатят за это из своего кармана", добавил Громов.

"Пострадает и "Газпром", потому что в случае принятия этого решения те инвестиции, которые были сделаны в "Северный поток-2" можно будет назвать невозвратными, поскольку этот газопровод не будет запущен, значит, эти деньги были закопаны в землю. Поэтому и Россия понесёт существенные финансовые потери, так как проект фактически будет остановлен и возвращать деньги никто РФ не обязан по этому нереализованному проекту", — объяснил эксперт.

Ранее канцлер Германии распорядился приостановить сертификацию "Северного потока-2". Свою позицию политик объяснил изменениями в геополитической обстановке. Нужно заново проанализировать риски для безопасности ФРГ, добавил глава государства.

"Сегодня я попросил федеральное министерство экономики отозвать у федерального сетевого агентства доклад по обеспечению энергобезопасности. Это звучит как технический момент, но это необходимый шаг, чтобы теперь не могла состояться сертификация газопровода", — заявил Шольц, слова которого приводит Financial Times.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Северный поток-2 опять под угрозой: Что говорят эксперты?
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
Темы россия газпром германия евросоюз олаф шольц северный поток-2
Новости
Собчак проанализировала зловещую дату 22.02.2022 с точки зрения нумерологии
На Украине призвали отключить Россию от SWIFT и заморозить СП-2
ВС Украины применили "Грады" в Донбассе впервые с 2018 года
"Земляне" выступили на концерте "Служить России", посвященном 23 февраля
В Раде предложили Зеленскому оставить пост президента
Эксперт осудил решение Берлина остановить сертификацию "Северного потока-2"
Эксперт Жарихин сравнил ситуацию с Донбассом с Абхазией и Южной Осетией
Беженцы из Донбасса рассказали, почему им пришлось уехать
Эксперт Безпалько: санкции США никак не повлияют на жизнь жителей ДНР и ЛНР
МИД РФ: время Минских соглашений прошло
Популярное
Мир. Новости мира
В США рассказали об "огромном риске" для Байдена из-за саммита с Путиным

В США считают, что объявив о готовности к саммиту с президентом России, Джо Байден принимает на себя риски, которые могут с лёгкостью обернуться неприятностями.

В США рассказали об "огромном риске" для Байдена из-за саммита с Путиным
Украинские силовики пытаются прорваться к границе РФ: на юге ДНР развернулся бой
Мир. Новости мира
Украинские силовики пытаются прорваться к границе РФ: на юге ДНР развернулся бой
Политика. Новости и аналитика
Кедми объяснил, что будет с Украиной после признания ЛДНР
Мир. Новости мира
Страна.UA: Зеленскому надо, чтобы Россия признала республики Донбасса
Василий Амирджанов Власти нанесли удар по народной монументалистике Василий Амирджанов Любовь Степушова Путин готов освобождать Украину, так как она этого хочет Любовь Степушова Усам Оздемиров Чего нам ждать от послания президента Федеральному собранию? Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Басурин: в Донбассе идёт война, нам нужна помощь России
Политика. Новости и аналитика
Россия признаёт ЛДНР. Единственная интрига — в каких границах
На заседании Совбеза о признании независимости ДНР и ЛНР заметили странности
Общество
На заседании Совбеза о признании независимости ДНР и ЛНР заметили странности
Последние материалы
"Земляне" выступили на концерте "Служить России", посвященном 23 февраля
В Раде предложили Зеленскому оставить пост президента
Эксперт осудил решение Берлина остановить сертификацию "Северного потока-2"
Эксперт Жарихин сравнил ситуацию с Донбассом с Абхазией и Южной Осетией
Беженцы из Донбасса рассказали, почему им пришлось уехать
Эксперт Безпалько: санкции США никак не повлияют на жизнь жителей ДНР и ЛНР
МИД РФ: время Минских соглашений прошло
Власти нанесли удар по народной монументалистике
Пригожин считает, что Зеленскому следовало бы оставаться артистом
Экс-глава Генштаба РФ: Британия не будет воевать за Украину
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников