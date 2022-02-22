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Автор Игорь Рябов

Германия приостановила сертификацию "Северного потока-2"

Мир

Канцлер Германии Олаф Шольц поручил Министерству экономики ФРГ приостановить сертификацию "Северного потока-2".

По словам Шольца, после изменившейся геополитической ситуации необходимо заново оценить все риски для безопасности Германии.

"Без сертификации "Северный поток — 2" не может быть введен в эксплуатацию", — подчеркнул Шольц.

В понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской Народных Республик. В соответствии с четвёртым пунктом подписанного документа, Вооружённые силы РФ будут поддерживать мир в республиках. Европа, США, Украина и Турция осудили действия России и назвали их нарушением Минских соглашений. Кроме того, Запад пообещал ввести санкции против РФ.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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