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Автор Дмитрий Плотников

Вокруг "Северного потока-2" все больше лжи

Политика

Почти полгода СМИ безустанно публикуют всё происходящее вокруг "Северного потока-2", а также европейского газового и энергорынка.

Вокруг "Северного потока-2" все больше лжи

Там зачастую можно видеть полуправду, а то и откровенную ложь.

Все разговоры, что "РФ поставляет газ в Германию, в Италию, в Польшу" ошибочны. Да, Газпром российская госкомпания и контролируется властями, однако поставляет она энергетические носители частным фирмам.

Утверждение, что "Берлин покупает российский газ", является принципиальной ошибкой. Партнеры компании «Газпром Экспорт» - независимые Wintershal Dea, Uniper и т.д. Все эти "частные лица" имеют свое цели. Но хоть в ФРГ и работают, государственные интересы для них отошли на второй план. Компаниям приходится соблюдать предписания и вовремя платить налоги, но заботит их непосредственно собственная выгода.

Кстати, все компании акционерные и не все они немецкие: контрольный пакет Wintershal Dea у нефтехимического концерна BASF, а Uniper принадлежит финской государственной компании Fortum и далее по списку.

Нередко можно слышать утверждения, что эксплуатация СП-2 не начинается, так как трубопровод не может пройти сертификацию. Опять же это неправда - Энергетическое Агентство DEA из Дании сертифицировало "Северный поток-2" в конце ушедшего года, отметили в Институте международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ.

Были проверены обе нитки магистрали: все швы, щебеночная подушка, береговая инфраструктура, после чего было выданы полагающиеся акты техосвидетельствования. Сейчас регулятор – Федеральное сетевое агентство (Германия) сертифицирует компанию Nord Stream 2 AG (Швейцария), которая владеет и управляет трубопроводом.

А сам процесс затянут из-за изменений в законе, последние поправки в Третий энергопакет СЕ были приняты недавно, и СП-2 стал "стартапом", на котором чиновники-бюрократы Европы опробуют процедуру сертификации. Оказывается, что у ФСА нет прав сертифицировать Северный поток-2, зарегистрированный вне немецкой юрисдикции, а потому Nord Stream 2 AG срочно зарегистрировала дочернюю фирму Gas for Europe GmbH и процедуру сертификации вскоре продолжат.

Это должно занять месяц и 3 недели. Если по закону...

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Олег Артюков
Темы северный поток-2
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