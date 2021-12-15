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Экономист Колташов прокомментировал жалобы "Роснано" на банки

Экономика

Экономист и директор Института нового общества Василий Колташов заявил, что новое руководство "Роснано" пытается снять с себя ответственность за кредиты, которые остались после ухода с поста главы компании Анатолия Чубайса.

Экономист Колташов прокомментировал жалобы "Роснано" на банки

Ранее компания направила Совкомбанку, Промсвязьбанку и банку "Ак Барс" досудебные претензии о признании недействительными кредитных договоров с ними. В "Роснано" считают, что данные договоры были заключены в ущерб интересам юрлица и в результате злоупотребления правом.

Колташов считает, что новое руководство компании пытается вернуть деньги, избежать ответственности и "разгрести конюшни", которые остались после Чубайса.

"Судя по всему, сделки с этими тремя банками не считались "неправильными” ещё полтора-два года назад, когда Чубайс руководил "Роснано”. Они стали таковыми, только сейчас", — отметил экономист в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам Колташова, нынешние менеджеры компании пытаются сделать вид, что деньги не "вылетели в трубу”, а их можно вернуть. Руководство "Роснано" вынуждено "разгребать конюшни", оставленные "гениальным реформатором" Чубайсом, подчеркнул эксперт.

Ранее бывший глава "Роснано" Анатолий Чубайс дал интервью Ксении Собчак, в котором извинился за роковые ошибки, которые дорого обошлись России.

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Автор: Игорь Рябов
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