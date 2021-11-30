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Чубайс извинился за роковые ошибки, которые дорого обошлись стране

Общество

Экс-глава "Роснано" Анатолий Чубайс не отрицает своей вины в том, что он поспособствовал негативным процессам, которые сейчас происходят в стране.

Чубайс извинился за роковые ошибки, которые дорого обошлись стране

Специальный представитель президента по связям с международными организациями, экс-глава "Роснано" Анатолий Чубайс дал интервью Ксении Собчак.

В беседе с журналисткой он объяснил, как смотрит на недочёты в своей работе на высоких правительственных постах.

"Все плохое, что происходит со страной, происходит из-за меня", — признал Чубайс.

Политик уверен, что влияет на процессы, происходящие в стране.

"Значит, где-то что-то недопоняли, недоделали, недоработали", — объяснил государственный деятель.

При этом Чубайс не сомневается в том, что причастен и к положительным явлениям, которые есть в стране. 

"Я замешан в том, что она [Россия] является такой, какой она является сейчас" — объяснил бывший глава "Роснано".

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