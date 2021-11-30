Чубайс извинился за роковые ошибки, которые дорого обошлись стране

Экс-глава "Роснано" Анатолий Чубайс не отрицает своей вины в том, что он поспособствовал негативным процессам, которые сейчас происходят в стране.

Специальный представитель президента по связям с международными организациями, экс-глава "Роснано" Анатолий Чубайс дал интервью Ксении Собчак.

В беседе с журналисткой он объяснил, как смотрит на недочёты в своей работе на высоких правительственных постах.

"Все плохое, что происходит со страной, происходит из-за меня", — признал Чубайс.

Политик уверен, что влияет на процессы, происходящие в стране.

"Значит, где-то что-то недопоняли, недоделали, недоработали", — объяснил государственный деятель.

При этом Чубайс не сомневается в том, что причастен и к положительным явлениям, которые есть в стране.

"Я замешан в том, что она [Россия] является такой, какой она является сейчас" — объяснил бывший глава "Роснано".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.