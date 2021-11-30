Экс-глава "Роснано" Анатолий Чубайс не отрицает своей вины в том, что он поспособствовал негативным процессам, которые сейчас происходят в стране.
Специальный представитель президента по связям с международными организациями, экс-глава "Роснано" Анатолий Чубайс дал интервью Ксении Собчак.
В беседе с журналисткой он объяснил, как смотрит на недочёты в своей работе на высоких правительственных постах.
"Все плохое, что происходит со страной, происходит из-за меня", — признал Чубайс.
Политик уверен, что влияет на процессы, происходящие в стране.
"Значит, где-то что-то недопоняли, недоделали, недоработали", — объяснил государственный деятель.
При этом Чубайс не сомневается в том, что причастен и к положительным явлениям, которые есть в стране.
"Я замешан в том, что она [Россия] является такой, какой она является сейчас" — объяснил бывший глава "Роснано".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Посол РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская провела небольшую экскурсию по дому для своих подписчиков в Instagram.