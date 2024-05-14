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Эти 4 способа моментально поднимут настроение вашей кошке

Как поднять коту настроение: 4 способа

1:18
Зоосфера » Кошки

Даже у кошек бывают трудные времена. Если вы заметили, что ваша кошка скучает, попробуйте улучшить её настроение одним из следующих способов.

Как поднять коту настроение: 4 способа
Фото: commons.wikimedia.org by Пэтынг is licensed under Creative Commons CC0

Лакомство

Самый простой способ обрадовать вашу кошку – предложить ей вкусное лакомство. Однако не стоит давать еду со своего стола, так как она не только не улучшит настроение питомца, но и может вызвать проблемы с пищеварением.

Лучше приобретать специальные лакомства в зоомагазине.

Уборка

Кто бы мог подумать, что уборка может порадовать кошку? Все просто: после того как вы наведете порядок в шкафах и избавитесь от лишнего хлама, у кошки появится больше пространства для игр и отдыха. Кроме того, пустые коробки, которые появляются во время уборки, неизменно вызывают у кошек восторг.

Игрушка

Даже самые любимые игрушки со временем надоедают. Поэтому не забывайте обновлять «игрушечный арсенал» вашего питомца. Выбирая новую игрушку, учитывайте возраст, размеры и силу челюстей кошки.

Прогулка

Попробуйте порадовать вашу пушистую любимицу прогулкой на свежем воздухе. Но будьте осторожны: для некоторых домашних котов выход на улицу может стать большим стрессом.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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