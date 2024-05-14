Не только сорняк: из этого "бесполезного" растения создаём суперэффективное удобрение — не торопитесь от него избавляться

Полезное удобрение из одуванчиков

1:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Используя одуванчики, можно создать эффективное жидкое удобрение, известное как "зелёная бродиловка", которым можно подкармливать практически любые растения. Научные исследования подтверждают, что жидкость, получаемая из одуванчиков, содержит обширный набор питательных элементов, таких как азот, калий, фосфор, кальций, марганец, железо, медь, бор, молибден и другие. Кроме того, она богата витаминами и аминокислотами.

Фото: commons.wikimedia.org by Spedona is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Для приготовления удобрения из одуванчиков можно использовать все части растения — корни, листья, стебли и даже жёлтые цветы. Однако следует избегать использования цветков с семенами, так как они не распадаются во время брожения.

Процесс приготовления удобрения довольно прост. Необходимо взять 3 килограмма измельченной массы одуванчиков и залить их десятью литрами воды. Зелёная масса одуванчика полностью разлагается в течение одной с половиной — двух недель.

Этим удобрением можно подкармливать растения раз в 10 дней в первой половине сезона и раз в 20 дней во второй половине. Учитывая его концентрацию, всегда следует разбавлять его перед использованием. В первой половине сезона рекомендуется разводить 1 литр удобрения в 5 литрах воды, а во второй половине — 1 литр на 10 литров воды.