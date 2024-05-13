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Это растение ценится за свою оригинальную листву и красивое цветение

Почему стоит посадить мирикарию

1:12
Садоводство » Цветы

Мирикария ценится за свою оригинальную листву и красивое цветение, также известна своей неприхотливостью и выносливостью к различным погодным условиям. Это растение родом из Азии и предпочитает произрастать на возвышенностях.

Почему стоит посадить мирикарию
Фото: commons.wikimedia.org by a.s.serov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В умеренном климате оно может достигать высоты от 1 до 1,5 метров, но в естественных условиях может вырастать до 4 метров. Ветви мирикарии имеют интересную окраску — блекло-красную или буро-жёлтую. Растение любит солнечные места и влагу, часто выращивается около водоемов, а при посадке нескольких экземпляров между ними оставляют дистанцию не менее 1,5 метра.

Мирикария морозоустойчива, не требует укрытия даже при понижении температуры до -40 градусов. Она зацветает в середине мая и радует своим цветением около 2 месяцев. Растение хорошо сочетается с бересклетом, розами, папоротниками и хвойными растениями. Её можно использовать как солитер или для укрепления склонов, а также для украшения альпинариев и рокариев.

Мирикария. Узнайте все о выращивании Мирикарии за 7 минут.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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