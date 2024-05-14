Оскар Кучера объяснил, почему не будет рвать американский паспорт сына

Оскар Кучера ответил хейтерам, призывающим его порвать паспорт США

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Телеведущий Оскар Кучера нашёл вескую причину для того, чтобы не лишать сына американского гражданства.

Фото: https://vk.com/id173349089 by ВК-аккаунт Оскара Кучеры is licensed under public doman

Оскар Кучера рассказал, что его сын обладает двойным гражданством — России и США. Он отказался лишать наследника паспорта враждебного государства.

"Я ничего не должен никаким хейтерам. Мой сын получал гражданство в другое время в другом мире", — объяснил звезда ТВ в шоу "Сорян, это подкаст".

Ранее Оскар Кучера порекомендовал актрисе Наоми Уоттс лечить сына-подростка, который вышел в свет в женском платье.