Оскар Кучера объяснил, почему не будет рвать американский паспорт сына

Телеведущий Оскар Кучера нашёл вескую причину для того, чтобы не лишать сына американского гражданства.
Оскар Кучера рассказал, что его сын обладает двойным гражданством — России и США. Он отказался лишать наследника паспорта враждебного государства.
"Я ничего не должен никаким хейтерам. Мой сын получал гражданство в другое время в другом мире", — объяснил звезда ТВ в шоу "Сорян, это подкаст".
Ранее Оскар Кучера порекомендовал актрисе Наоми Уоттс лечить сына-подростка, который вышел в свет в женском платье.
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