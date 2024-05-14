Владимир Путин подписал указ о назначении правительства РФ

Члены правительства РФ утверждены указом президента Путина

0:53 Your browser does not support the audio element. Политика

Президент РФ Владимир Путин своим указом утвердил новый состав правительства Российской Федерации после согласования всех кандидатур в парламенте.

Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Возглавляет кабинет министров по-прежнему Михаил Мишустин. В составе правительства по сравнению с 2020, годом несколько кадровых изменений: назначены новые министры промышленности и торговли, министерства спорта, транспорта, энергетики и минсельхоза. Бывшие министры заняли должности вице-премьеров, потерял пост только бывший министр спорта. Четыре из пяти министерских портфеля получили наиболее способные и харизматичные губернаторы.

Главным событием в кадровом распределении стала отставка Сергея Шойгу с поста министра обороны и назначение его на пост секретаря Совета безопасности.