Генеральная прокуратура Российской Федерации потребовала обратить в доход государства имущество владельцев и руководителей ряда компаний, находящихся под контролем украинского олигарха Евгения Черняка. Эти компании владеют брендом "Хортица". Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Иск будет направлен в Ленинский районный суд Курска.В иске указаны компании "Русский север", "Стандарт качества", "Родник и К", а также Brand Group Corporation Limited.
Евгений Черняк, который занимался финансированием Вооружённых сил Украины и дискредитацией России и её армии, собрал группу из перечисленных лиц. Генпрокуратура считает, что эта группа должна быть признана экстремистской.
Певица Любовь Успенская призналась, что ждала перемен в характере Филиппа Киркорова после скандала с "голой вечеринкой".