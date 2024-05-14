Генпрокуратура потребовала изъять бывшие активы украинского олигарха

0:51 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Генеральная прокуратура Российской Федерации потребовала обратить в доход государства имущество владельцев и руководителей ряда компаний, находящихся под контролем украинского олигарха Евгения Черняка. Эти компании владеют брендом "Хортица". Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

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Иск будет направлен в Ленинский районный суд Курска.В иске указаны компании "Русский север", "Стандарт качества", "Родник и К", а также Brand Group Corporation Limited.

Евгений Черняк, который занимался финансированием Вооружённых сил Украины и дискредитацией России и её армии, собрал группу из перечисленных лиц. Генпрокуратура считает, что эта группа должна быть признана экстремистской.