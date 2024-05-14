Выпил корвалол или супрастин — лишился прав: Минздрав обновил список лекарств, запрещенных для автомобилистов

Минздрав России опубликовал обновленный список безрецептурных лекарственных препаратов, после приема которых категорически запрещено управлять автомобилем.
В список включено 74 наименования, среди которых множество популярных средств, таких как "Супрастин", "Каритин", "Триалгин", "Спазмалгон", "Кетанов", "Солпадеин", "Максиколд", "Корвалол", "Фервекс" и другие. Нарушение этого правила влечет за собой серьезные последствия: лишение водительских прав и штраф в размере 30 000 рублей. Об этом сообщает телеграмм канал Mash.
Подробности о препаратах из списка и последствиях их использования перед вождением можно найти в официальном документе и на информационных ресурсах Минздрава.
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