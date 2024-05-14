Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лиана Гриба и Елена Ерёменко не поделили Никиту Волкова
Как правильно наказывать собаку: справедливо и доходчиво
Житель Бурятии отсудил у страховщика более 500 тысяч рублей
Валиева впервые после дисквалификации примет участие в ледовом шоу
Иммунолог Рейс э Соуза: витамин D поможет в профилактике рака
Андрей Белоусов пообещал добиться победы в СВО с минимальными потерями
Названы аксессуары для кошек
Разбираемся с перхотью: экспертные советы и комплексный подход к лечению
Генпрокуратура потребовала изъять бывшие активы украинского олигарха
Выпил корвалол или супрастин — лишился прав: Минздрав обновил список лекарств, запрещенных для автомобилистов

Минздрав обновил список лекарств, опасных для водителей: права под угрозой

0:50
Авто

Минздрав России опубликовал обновленный список безрецептурных лекарственных препаратов, после приема которых категорически запрещено управлять автомобилем.

Минздрав обновил список лекарств, опасных для водителей: права под угрозой
Фото: pixabay.com by Stevepb is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В список включено 74 наименования, среди которых множество популярных средств, таких как "Супрастин", "Каритин", "Триалгин", "Спазмалгон", "Кетанов", "Солпадеин", "Максиколд", "Корвалол", "Фервекс" и другие. Нарушение этого правила влечет за собой серьезные последствия: лишение водительских прав и штраф в размере 30 000 рублей. Об этом сообщает телеграмм канал Mash.

Подробности о препаратах из списка и последствиях их использования перед вождением можно найти в официальном документе и на информационных ресурсах Минздрава.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Певица Любовь Успенская обратилась к Киркорову: "Если тебе нужны деньги на брюки, то скажи мне"

Певица Любовь Успенская призналась, что ждала перемен в характере Филиппа Киркорова после скандала с "голой вечеринкой".

Любовь Успенская пожаловалась на Филиппа Киркорова
Как использовать дополнительные режимы автоматической коробки передач
Не только для "автоматов": секретные режимы вашего авто, о которых вы не знали
Можно ли сыпать золу под виноград?
Эти растения очень любят золу
Госсекретарь на Украине. В огороде бузина, а в Киеве "дядька Блинкен" Дмитрий Плотников Грузия принимает меры купирования госпереворота по украинскому сценарию Любовь Степушова Залог нашей победы в СВО — полное доверие власти и народа Виктор Пахомов
Певец ЮрКисс рассказал, что Шаман "обманул" его отца перед концертом в Донбассе
Идеальная кличка для питомца: эти варианты вызовут всеобщий восторг
Страшное отравление и кошачий наркотрип: почему нельзя кормить питомца из пластиковой миски
Страшное отравление и кошачий наркотрип: почему нельзя кормить питомца из пластиковой миски
Последние материалы
Авербух считает, что участие Трусовой в шоу Плющенко придаёт ему эксклюзивность
В Госдуме предложили снять сериал о схемах мошенников
Врач Неронов: мытьё рук должно длиться не менее 30-40 секунд
Как поднять коту настроение: 4 способа
Бьюти-битва: гидрофильное масло против мицеллярной воды — кто победит
Новая мощная вспышка произошла на Солнце 14 мая
Эксперт: ОСАГО покрывает ущерб от грузового транспорта, если он был в движении
Путевки на Кубу рекордно упали в цене
Почему стоит посадить мирикарию
Оскар Кучера ответил хейтерам, призывающим его порвать паспорт США
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников