Какой метод эффективнее для удаления макияжа: мицеллярная вода или гидрофильное масло

Бьюти-битва: гидрофильное масло против мицеллярной воды — кто победит

1:46 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

На протяжении многих лет в социальных сетях распространяются видео, где бьюти-блогеры тестируют эффективность средств для демакияжа, используя кожуру апельсина в качестве тестового материала. Они наносят на нее тональный крем и затем удаляют его поочередно с помощью гидрофильного масла и мицеллярной воды. Вывод таких экспериментов, как правило, основывается на том, насколько чистой остается кожура апельсина после использования каждого средства. Однако стоит ли верить этим результатам?

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Гидрофильное масло и мицеллярная вода имеют немного разные цели. Мицеллярная вода эффективна для удаления макияжа с глаз и губ, но она не всегда способна полностью очистить кожу от всех видов загрязнений, таких как пыль или солнцезащитные средства. Гидрофильное масло, напротив, растворяет сало, грязь и макияж, включая водостойкий, что делает его универсальным средством для очищения кожи.

Кажется, что выбор очевиден в пользу гидрофильного масла, но его использование может оставить ощущение масляной пленки на коже. Поэтому некоторые предпочитают комбинировать оба средства, используя мицеллярную воду для снятия макияжа с глаз и губ, а затем гидрофильное масло для полного очищения кожи.

Важно помнить, что независимо от выбранного средства для демакияжа, лучше проводить очищение кожи в два этапа. Первый этап включает удаление макияжа и солнцезащитных средств с помощью гидрофильного масла, а второй этап — глубокое очищение кожи гелем или пенкой. Такой подход обеспечивает полное удаление всех видов загрязнений с кожи.



