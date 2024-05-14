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В Москве грузовик опрокинулся на припаркованные автомобили — могут ли водители рассчитывать на компенсацию по ОСАГО?

Эксперт: ОСАГО покрывает ущерб от грузового транспорта, если он был в движении

2:03
Страхование

На юге Москвы во время разгрузки грузовик завалился на правую сторону и повредил пять припаркованных легковых автомобилей. Что делать в такой ситуации и в каких случаях ОСАГО покрывает ущерб от грузового транспорта, объяснила замруководителя отдела урегулирования убытков по каско, ДГО и ОСАГО компании "Абсолют Страхование" Дудушкина Елена.

Эксперт: ОСАГО покрывает ущерб от грузового транспорта, если он был в движении
Фото: rosavtodor.gov.ru by Федеральное дорожное агентство Министерства транспорта РФ is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

Первое, что нужно сделать, это вызвать сотрудников ГИБДД, пояснила эксперт. По её словам, дожидаясь их, нельзя передвигать машины, но следует зафиксировать повреждения на автомобилях и на месте происшествия.

Дудушкина отметила, что по ОСАГО страхуется риск гражданской ответственности, которая может наступить из-за причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других людей при использовании транспорта. Использование подразумевает именно движение по дорогам и территориям, где это разрешено. Если автомобиль не едет, это не считается использованием ТС.

Таким образом, если грузовик перевернулся во время движения, это будет считаться страховым случаем по ОСАГО, а значит, ущерб, причинённый автомобилю грузовиком, будет возмещён, пояснила Дудушкина.

Представитель страховой компании предупредила, что ущерб, причинённый оборудованием, установленным на автомобиле и не связанным с её движением, например, разгрузочными механизмами или стрелой манипулятора, не относится к случаям причинения вреда грузовым транспортом и не покрывается полисом ОСАГО. Пострадавшие в такой ситуации должны обращаться за компенсацией напрямую к владельцу грузовика, посоветовала Дудушкина.

В то же время владельцы автомобилей, застрахованных по каско, могут претендовать на страховую выплату за ущерб, если транспортное средство опрокинулось не в процессе погрузки или выгрузки, подытожила эксперт.

Ранее ФАС продлила сроки рассмотрения дела "Сбера" об ипотечном страховании.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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