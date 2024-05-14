В Москве грузовик опрокинулся на припаркованные автомобили — могут ли водители рассчитывать на компенсацию по ОСАГО?

На юге Москвы во время разгрузки грузовик завалился на правую сторону и повредил пять припаркованных легковых автомобилей. Что делать в такой ситуации и в каких случаях ОСАГО покрывает ущерб от грузового транспорта, объяснила замруководителя отдела урегулирования убытков по каско, ДГО и ОСАГО компании "Абсолют Страхование" Дудушкина Елена.
Первое, что нужно сделать, это вызвать сотрудников ГИБДД, пояснила эксперт. По её словам, дожидаясь их, нельзя передвигать машины, но следует зафиксировать повреждения на автомобилях и на месте происшествия.
Дудушкина отметила, что по ОСАГО страхуется риск гражданской ответственности, которая может наступить из-за причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других людей при использовании транспорта. Использование подразумевает именно движение по дорогам и территориям, где это разрешено. Если автомобиль не едет, это не считается использованием ТС.
Таким образом, если грузовик перевернулся во время движения, это будет считаться страховым случаем по ОСАГО, а значит, ущерб, причинённый автомобилю грузовиком, будет возмещён, пояснила Дудушкина.
Представитель страховой компании предупредила, что ущерб, причинённый оборудованием, установленным на автомобиле и не связанным с её движением, например, разгрузочными механизмами или стрелой манипулятора, не относится к случаям причинения вреда грузовым транспортом и не покрывается полисом ОСАГО. Пострадавшие в такой ситуации должны обращаться за компенсацией напрямую к владельцу грузовика, посоветовала Дудушкина.
В то же время владельцы автомобилей, застрахованных по каско, могут претендовать на страховую выплату за ущерб, если транспортное средство опрокинулось не в процессе погрузки или выгрузки, подытожила эксперт.
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