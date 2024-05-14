На Солнце зарегистрировали вторую мощную вспышку за день

По данным мониторинга космической погоды, проведенного Институтом прикладной геофизики (ИПГ), 14 мая была зафиксирована вторая за день вспышка самого высокого класса X на Солнце. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно заявлению, в 15:55 по московскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3664 (S17W89) была зафиксирована вспышка X1.2, продолжавшаяся 25 минут.
За последние две недели было зарегистрировано 15 вспышек класса X и множество вспышек класса M.
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