На Солнце зарегистрировали вторую мощную вспышку за день

Новая мощная вспышка произошла на Солнце 14 мая

0:44 Your browser does not support the audio element. Наука

По данным мониторинга космической погоды, проведенного Институтом прикладной геофизики (ИПГ), 14 мая была зафиксирована вторая за день вспышка самого высокого класса X на Солнце. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: flickr.com by NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt, MD, USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Согласно заявлению, в 15:55 по московскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3664 (S17W89) была зафиксирована вспышка X1.2, продолжавшаяся 25 минут.

За последние две недели было зарегистрировано 15 вспышек класса X и множество вспышек класса M.