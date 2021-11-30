Собчак позавидовала жене Чубайса

Ведущая Ксения Собчак призналась, что испытывает зависть по отношению к Авдотье Смирновой - супруге бывшего директора "Роснано" Анатолия Чубайса. Признание Собчак прозвучало в ходе беседы с женой бизнесмена на YouTube-канале ведущей "Осторожно: Собчак".

Авдотья Смирнова рассказал, что, по её словам, её занятой супруг всегда среди множества своих важных дел всегда находит время на то, чтобы позаботиться о своей половине.

"Вчера вернулась домой, он заказал ужин, ухаживал за мной как в ресторане. Делал мне ингаляцию, поскольку у меня бронхит. Ещё мой занятой и государственный муж приезжает ко мне на съёмки. Вся моя группа к этому привыкла, он уже всех знает", — рассказала жена Чубайса.

Собчак призналась, что не ожидала, что бывший руководитель администрации президента РФ может быть таким заботливым, добавив, что завидует их семейной идиллии.

"Какой нежный человек Чубайс. Страшно завидую тебе! Не представляю, чтобы ко мне на съёмки приехал муж", — сказала Собчак.

В 2020 году телеведущая в лично написанном ею репе просила Чубайса уйти от супруги к ней, обещая поменять свою фамилию на "Собчубайс".

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