Богомолов прилюдно отчитал Собчак как школьницу

Константин Богомолов во время открытия своего нового клуба "Фаустус" прилюдно сорвался на жену. Причиной "непарламентского" поведения режиссёра стала непунктуальность светской львицы.

Как сообщает ТГ-канал "Антиглянец", перед началом мероприятия Богомолов предложил почтить память Александра Градского, который умер в воскресенье, 28 ноября.

"Едва отыграл финальный аккорд многозначительной песни мэтра "Мы не ждали перемен", как Константин Юрьевич сверкнул глазами в сторону одного из боковых столиков и тоном учителя физики из школьного прошлого строго бросил: "Побыстрее можно?". Опоздавшей оказалась… Ксения Собчак", — пишет автор канала.

По словам присутствовавших на мероприятии, всех поразила "покорность" Ксении Собчак, которая известна напористым характером. А тут она молча "проглотила" оскорбление отчитавшего её прилюдно супруга.

Неприятная сцена породила в Сети много предположений: поклонники звёздной пары (как Богомолова, так и Собчак) предполагают, что в отношениях супругов начался раскол, который приведёт к неизбежному разводу.