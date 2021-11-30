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Богомолов прилюдно отчитал Собчак как школьницу

Шоу-бизнес

Константин Богомолов во время открытия своего нового клуба "Фаустус" прилюдно сорвался на жену. Причиной "непарламентского" поведения режиссёра стала непунктуальность светской львицы.

Богомолов прилюдно отчитал Собчак как школьницу

Как сообщает ТГ-канал "Антиглянец", перед началом мероприятия Богомолов предложил почтить память Александра Градского, который умер в воскресенье, 28 ноября.

"Едва отыграл финальный аккорд многозначительной песни мэтра "Мы не ждали перемен", как Константин Юрьевич сверкнул глазами в сторону одного из боковых столиков и тоном учителя физики из школьного прошлого строго бросил: "Побыстрее можно?". Опоздавшей оказалась… Ксения Собчак", — пишет автор канала.

По словам присутствовавших на мероприятии, всех поразила "покорность" Ксении Собчак, которая известна напористым характером. А тут она молча "проглотила" оскорбление отчитавшего её прилюдно супруга.

Неприятная сцена породила в Сети много предположений: поклонники звёздной пары (как Богомолова, так и Собчак) предполагают, что в отношениях супругов начался раскол, который приведёт к неизбежному разводу.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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