Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Минздрав обновил список лекарств, опасных для водителей: права под угрозой
Разбираемся с перхотью: экспертные советы и комплексный подход к лечению
Генпрокуратура потребовала изъять бывшие активы украинского олигарха
Члены правительства РФ утверждены указом президента Путина
Как приготовить смузи из овсянки с папайей
Петербург привлек более 850 тысяч туристов на майских праздниках
Полезное удобрение из одуванчиков
Ученые выяснили, что особенно красивыми считаются люди с первой группой крови
Почему кошка часто занимает место хозяина в кресле или на кровати: 3 причины
Самая модная кошка во дворе: список самых популярных аксессуаров

Названы аксессуары для кошек

1:23
Зоосфера » Кошки

Многие заботливые хозяева пушистых созданий странно смотрят на идею сочетания кошки и моды. Однако некоторые из них утверждают, что их мурлыки вполне открыты различным нарядам и аксессуарам, что, по их мнению, способствует повышению самооценки питомца.

Названы аксессуары для кошек
Фото: flickr.com by Peretz Partensky is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Несмотря на то, что мы не можем утверждать, насколько это действительно так, одно можно сказать наверняка: существует огромное количество возможностей для того, чтобы украсить своего кошачьего друга. Пожалуй, самым распространенным аксессуаром среди кошек является ошейник, но вариантов гораздо больше.

Индустрия кошачьей моды стремительно развивается, и в магазинах можно найти всевозможные бантики, платочки и другие головные украшения для вашего питомца. Эти аксессуары помогут создать очаровательный образ и придать вашей кошке дополнительной женственности.

Однако это еще не все. Существуют даже костюмы, специально созданные для кошачьих фигур. И, пожалуй, одним из самых необычных аксессуаров для кошек являются очки. В магазинах можно найти множество вариантов с различными типами линз, от зеркальных до тонированных, которые помогут защитить глазки вашего питомца от яркого солнечного света и придадут его образу завершающий штрих стиля.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Певица Любовь Успенская обратилась к Киркорову: "Если тебе нужны деньги на брюки, то скажи мне"

Певица Любовь Успенская призналась, что ждала перемен в характере Филиппа Киркорова после скандала с "голой вечеринкой".

Любовь Успенская пожаловалась на Филиппа Киркорова
Как использовать дополнительные режимы автоматической коробки передач
Не только для "автоматов": секретные режимы вашего авто, о которых вы не знали
Можно ли сыпать золу под виноград?
Эти растения очень любят золу
Госсекретарь на Украине. В огороде бузина, а в Киеве "дядька Блинкен" Дмитрий Плотников Грузия принимает меры купирования госпереворота по украинскому сценарию Любовь Степушова Залог нашей победы в СВО — полное доверие власти и народа Виктор Пахомов
Певец ЮрКисс рассказал, что Шаман "обманул" его отца перед концертом в Донбассе
Идеальная кличка для питомца: эти варианты вызовут всеобщий восторг
Страшное отравление и кошачий наркотрип: почему нельзя кормить питомца из пластиковой миски
Страшное отравление и кошачий наркотрип: почему нельзя кормить питомца из пластиковой миски
Последние материалы
Авербух считает, что участие Трусовой в шоу Плющенко придаёт ему эксклюзивность
В Госдуме предложили снять сериал о схемах мошенников
Врач Неронов: мытьё рук должно длиться не менее 30-40 секунд
Как поднять коту настроение: 4 способа
Бьюти-битва: гидрофильное масло против мицеллярной воды — кто победит
Новая мощная вспышка произошла на Солнце 14 мая
Эксперт: ОСАГО покрывает ущерб от грузового транспорта, если он был в движении
Путевки на Кубу рекордно упали в цене
Почему стоит посадить мирикарию
Оскар Кучера ответил хейтерам, призывающим его порвать паспорт США
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников