Самая модная кошка во дворе: список самых популярных аксессуаров

Названы аксессуары для кошек

1:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие заботливые хозяева пушистых созданий странно смотрят на идею сочетания кошки и моды. Однако некоторые из них утверждают, что их мурлыки вполне открыты различным нарядам и аксессуарам, что, по их мнению, способствует повышению самооценки питомца.

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Несмотря на то, что мы не можем утверждать, насколько это действительно так, одно можно сказать наверняка: существует огромное количество возможностей для того, чтобы украсить своего кошачьего друга. Пожалуй, самым распространенным аксессуаром среди кошек является ошейник, но вариантов гораздо больше.

Индустрия кошачьей моды стремительно развивается, и в магазинах можно найти всевозможные бантики, платочки и другие головные украшения для вашего питомца. Эти аксессуары помогут создать очаровательный образ и придать вашей кошке дополнительной женственности.

Однако это еще не все. Существуют даже костюмы, специально созданные для кошачьих фигур. И, пожалуй, одним из самых необычных аксессуаров для кошек являются очки. В магазинах можно найти множество вариантов с различными типами линз, от зеркальных до тонированных, которые помогут защитить глазки вашего питомца от яркого солнечного света и придадут его образу завершающий штрих стиля.