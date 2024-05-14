Россиянам рассказали, как долго нужно мыть руки

Для полноценной гигиены рук врач-инфекционист АО "Медицина" Владимир Неронов, рекомендует тщательно мыть руки с мылом и тёплой водой в течение 30-40 секунд, обрабатывая все участки кожи на кистях и между пальцами, сообщает РИАМО.
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"Руки обязательно нужно мыть и после того, как были на открытом воздухе, в общественном транспорте, посещали туалет, имели контакт с деньгами, домашними животными, уборки и т. п", — поделился Владимир Неронов.
Врач подчеркнул важность иметь под рукой влажные антибактериальные салфетки, если нет возможности помыть руки. Они не устраняют все бактерии, но помогают уменьшить риск заражения, подчеркнул специалист.
Проводит лечение широкого спектра желудочно-кишечных заболеваний, таких как язвенная болезнь желудка и 12-типерстной кишки, холецистит, панкреатит, дисбактериоз кишечника, спастический колит, гастрит, эзофагит, метеоризм, запор
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Занимается диагностикой и лечением таких аллергологических и иммунологических заболеваний, как бронхиальная астма, аллергический ринит, крапивница, пищевая, лекарственная, инсектная аллергия, иммунодефицитные состояния, герпесвирусные инфекции, дисфункции иммунной системы и частые простудные заболевания.