Россиянам рассказали, как долго нужно мыть руки

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Врач Неронов: мытьё рук должно длиться не менее 30-40 секунд

0:46
Здоровье

Для полноценной гигиены рук врач-инфекционист АО "Медицина" Владимир Неронов, рекомендует тщательно мыть руки с мылом и тёплой водой в течение 30-40 секунд, обрабатывая все участки кожи на кистях и между пальцами, сообщает РИАМО.

Врач Неронов: мытьё рук должно длиться не менее 30-40 секунд
Фото: Own work by MarkBuckawicki is licensed under public domain

"Руки обязательно нужно мыть и после того, как были на открытом воздухе, в общественном транспорте, посещали туалет, имели контакт с деньгами, домашними животными, уборки и т. п", — поделился Владимир Неронов.

Врач подчеркнул важность иметь под рукой влажные антибактериальные салфетки, если нет возможности помыть руки. Они не устраняют все бактерии, но помогают уменьшить риск заражения, подчеркнул специалист.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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