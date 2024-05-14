Россиянам рассказали, как долго нужно мыть руки

Врач Неронов: мытьё рук должно длиться не менее 30-40 секунд

0:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Для полноценной гигиены рук врач-инфекционист АО "Медицина" Владимир Неронов, рекомендует тщательно мыть руки с мылом и тёплой водой в течение 30-40 секунд, обрабатывая все участки кожи на кистях и между пальцами, сообщает РИАМО.

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"Руки обязательно нужно мыть и после того, как были на открытом воздухе, в общественном транспорте, посещали туалет, имели контакт с деньгами, домашними животными, уборки и т. п", — поделился Владимир Неронов.

Врач подчеркнул важность иметь под рукой влажные антибактериальные салфетки, если нет возможности помыть руки. Они не устраняют все бактерии, но помогают уменьшить риск заражения, подчеркнул специалист.