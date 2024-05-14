Как решить проблему перхоти: факторы возникновения и советы экспертов по уходу за кожей головы

Мы провели консультации с экспертами и узнали, что перхоть возникает из-за ускоренного отшелушивания клеток эпидермиса на волосистой части головы. Это состояние, научно известное как легкая форма себорейного дерматита, происходит из-за неправильного соответствия кожи внешней среде.
Специалисты, такие как Наталья Большенко и Дмитрий Эллинский, выделяют несколько факторов, приводящих к появлению перхоти. Это включает генетическую предрасположенность, колонизацию кожи головы дрожжеподобными грибами рода Malassezia, а также внешние воздействия, такие как неправильный уход за кожей и волосами, стресс, недостаток питательных веществ и климатические условия.
Чтобы избежать или лечить перхоть, важно обратиться к врачу, который назначит соответствующие меры. В зависимости от степени проявления себорейного дерматита, это могут быть наружные средства, клинико-лабораторное обследование и коррекция внутренних факторов, таких как питание и управление стрессом. Врачи рекомендуют комплексный подход к лечению, который включает не только внешние меры, но и укрепление организма изнутри.
Певица Любовь Успенская призналась, что ждала перемен в характере Филиппа Киркорова после скандала с "голой вечеринкой".