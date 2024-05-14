Как решить проблему перхоти: факторы возникновения и советы экспертов по уходу за кожей головы

Разбираемся с перхотью: экспертные советы и комплексный подход к лечению

1:14 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мы провели консультации с экспертами и узнали, что перхоть возникает из-за ускоренного отшелушивания клеток эпидермиса на волосистой части головы. Это состояние, научно известное как легкая форма себорейного дерматита, происходит из-за неправильного соответствия кожи внешней среде.

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Специалисты, такие как Наталья Большенко и Дмитрий Эллинский, выделяют несколько факторов, приводящих к появлению перхоти. Это включает генетическую предрасположенность, колонизацию кожи головы дрожжеподобными грибами рода Malassezia, а также внешние воздействия, такие как неправильный уход за кожей и волосами, стресс, недостаток питательных веществ и климатические условия.

Чтобы избежать или лечить перхоть, важно обратиться к врачу, который назначит соответствующие меры. В зависимости от степени проявления себорейного дерматита, это могут быть наружные средства, клинико-лабораторное обследование и коррекция внутренних факторов, таких как питание и управление стрессом. Врачи рекомендуют комплексный подход к лечению, который включает не только внешние меры, но и укрепление организма изнутри.



