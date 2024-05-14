Снижение цен на туры в Кубу: отдых мечты по доступной цене

Лететь на отдых из Москвы на Кубу оказалось дешевле, чем в Турцию, согласно данным розничных компаний, которые отмечают снижение цен на туры на Остров Свободы.
По словам Игоря Блинова, директора по развитию OnlineTur. ru, после майских праздников спрос на туры традиционно падает. Кроме того, в этот период на Кубе уже наступает несезон. В результате цены на туры в эту страну снижаются на 20-22%.
Туристические агентства приводят конкретные примеры. Например, тур на 11 ночей с вылетом из Москвы 16 мая, проживание в 5-звездочном отеле Memories Flamenco Beach Resort на Кайо-Коко с питанием "все включено" для двоих взрослых стоит 177 тысяч рублей. Это на 30% дешевле по сравнению с началом апреля, когда такой тур стоил около 238 тысяч рублей.
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