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Снижение цен на туры в Кубу: отдых мечты по доступной цене

Путевки на Кубу рекордно упали в цене

1:00
Туризм

Лететь на отдых из Москвы на Кубу оказалось дешевле, чем в Турцию, согласно данным розничных компаний, которые отмечают снижение цен на туры на Остров Свободы.

Путевки на Кубу рекордно упали в цене
Фото: www.flickr.com by Педро Секели из Лос-Анджелеса, США is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

По словам Игоря Блинова, директора по развитию OnlineTur. ru, после майских праздников спрос на туры традиционно падает. Кроме того, в этот период на Кубе уже наступает несезон. В результате цены на туры в эту страну снижаются на 20-22%.

Туристические агентства приводят конкретные примеры. Например, тур на 11 ночей с вылетом из Москвы 16 мая, проживание в 5-звездочном отеле Memories Flamenco Beach Resort на Кайо-Коко с питанием "все включено" для двоих взрослых стоит 177 тысяч рублей. Это на 30% дешевле по сравнению с началом апреля, когда такой тур стоил около 238 тысяч рублей.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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