Санкт-Петербург привлек более 850 тысяч туристов на майские праздники

Петербург привлек более 850 тысяч туристов на майских праздниках

1:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Во время майских праздников Санкт-Петербург привлек рекордное количество туристов — более 850 тысяч человек. Это на 10% больше, чем в прошлом году, сообщил городской комитет по развитию туризма, передает RTN со ссылкой на заявление главы комитета Сергея Корнеева.

Фото: commons.wikimedia.org by Alex 'Florstein' Fedorov is licensed under CC BY-SA 4.0

По словам Корнеева, сегодня на агломерацию Санкт-Петербурга и Ленинградской области приходится 20% всего внутреннего туристического потока в России. Более трети посетителей города комбинируют свою поездку с визитами в другие регионы Северо-Запада.

В течение всего 2023 года город принял 9,4 млн туристов, что на 16% больше по сравнению с предыдущим годом. Вклад туризма в экономику Санкт-Петербурга составил 483 миллиарда рублей, что на 32% больше, чем в 2022 году, и на 27% выше допандемийных показателей.