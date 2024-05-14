Санкт-Петербург привлек более 850 тысяч туристов на майские праздники

Во время майских праздников Санкт-Петербург привлек рекордное количество туристов — более 850 тысяч человек. Это на 10% больше, чем в прошлом году, сообщил городской комитет по развитию туризма, передает RTN со ссылкой на заявление главы комитета Сергея Корнеева.
По словам Корнеева, сегодня на агломерацию Санкт-Петербурга и Ленинградской области приходится 20% всего внутреннего туристического потока в России. Более трети посетителей города комбинируют свою поездку с визитами в другие регионы Северо-Запада.
В течение всего 2023 года город принял 9,4 млн туристов, что на 16% больше по сравнению с предыдущим годом. Вклад туризма в экономику Санкт-Петербурга составил 483 миллиарда рублей, что на 32% больше, чем в 2022 году, и на 27% выше допандемийных показателей.
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