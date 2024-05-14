Новое исследование раскрывает, почему определенные группы крови живут дольше и выглядят лучше

Ученые выяснили, что особенно красивыми считаются люди с первой группой крови

1:06 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследования ученых из множества стран выявили уникальные черты людей, относящихся к разным группам крови.

Фото: marines.mil by Официальный сайт Корпуса морской пехоты США is licensed under public_domain

Открыто влияние генетики на определенные аспекты человеческой личности. Исследования показали, что индивидуумы с первой группой крови обычно воспринимаются как более привлекательные, менее подвержены болезни Альцгеймера и склонны к долголетию. Также у них часто наблюдаются творческие способности.

Лица с второй группой крови могут стареть быстрее, однако они живут долгую жизнь. Они отличаются спокойствием и сдержанностью, что делает их выдающимися.

У людей с третьей группой крови замедленное старение и часто молодой внешний вид. Они способны адаптироваться к метаболическому стрессу и в раннем возрасте нуждаются в поддержке семьи.

Носители четвертой группы крови выделяются высокой выносливостью, несмотря на возможные проблемы со здоровьем. Исследования указывают на их успехи в спорте и способность сочетать романтику с практичностью в зрелом возрасте.