Невероятно вкусный молочный смузи из овсянки с папайей и ванильным мороженым: обязательно попробуйте

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Как приготовить смузи из овсянки с папайей

Еда

Если вы ищете рецепт полезного напитка на завтрак, то этот смузи подойдёт вам! Готовится с использованием папайи, молока, овсянки, ванильного мороженого и ванильной эссенции.

Как приготовить смузи из овсянки с папайей
Фото: flickr.com by Sonia Belviso is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Этот смузи можно приготовить менее чем за 10 минут, и он очень вкусный. Этот сладкий напиток очень полезен и является идеальным вариантом для тех, у кого мало времени на приготовление еды.

Ингредиенты

  • 500 мл молока
  • Кубики льда по мере необходимости
  • 2 столовые ложки кешью
  • 1 чашка папайи
  • 2 чайные ложки сахарной пудры
  • 150 г овсяных хлопьев
  • 1 чайная ложка ванильной эссенции
  • 2 столовые ложки миндаля
  • 4 шарика ванильного мороженого

Приготовление

  1. Поставьте кастрюлю на средний огонь и добавьте овсяные хлопья. Обжаривайте в течение минуты. Затем измельчите их до состояния мелкого порошка в блендере.
  2. В чашу блендера добавьте нарезанную папайю и перемешайте. Затем добавьте молоко, ванильную эссенцию, сахарную пудру, ванильное мороженое. Смешайте все ингредиенты.
  3. Добавьте колотый лёд в блендер и ещё раз взбейте. Разлейте по бокалам и украсьте миндалём и кешью. 
Невероятно ВКУСНЫЙ И ПОЛЕЗНЫЙ смузи из овсянки
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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