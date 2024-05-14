Невероятно вкусный молочный смузи из овсянки с папайей и ванильным мороженым: обязательно попробуйте

Как приготовить смузи из овсянки с папайей

Если вы ищете рецепт полезного напитка на завтрак, то этот смузи подойдёт вам! Готовится с использованием папайи, молока, овсянки, ванильного мороженого и ванильной эссенции.

Фото: flickr.com by Sonia Belviso is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Этот смузи можно приготовить менее чем за 10 минут, и он очень вкусный. Этот сладкий напиток очень полезен и является идеальным вариантом для тех, у кого мало времени на приготовление еды.

Ингредиенты

500 мл молока

Кубики льда по мере необходимости

2 столовые ложки кешью

1 чашка папайи

2 чайные ложки сахарной пудры

150 г овсяных хлопьев

1 чайная ложка ванильной эссенции

2 столовые ложки миндаля

4 шарика ванильного мороженого

Приготовление

Поставьте кастрюлю на средний огонь и добавьте овсяные хлопья. Обжаривайте в течение минуты. Затем измельчите их до состояния мелкого порошка в блендере. В чашу блендера добавьте нарезанную папайю и перемешайте. Затем добавьте молоко, ванильную эссенцию, сахарную пудру, ванильное мороженое. Смешайте все ингредиенты. Добавьте колотый лёд в блендер и ещё раз взбейте. Разлейте по бокалам и украсьте миндалём и кешью.