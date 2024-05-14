Невероятно вкусный молочный смузи из овсянки с папайей и ванильным мороженым: обязательно попробуйте
Как приготовить смузи из овсянки с папайей
Если вы ищете рецепт полезного напитка на завтрак, то этот смузи подойдёт вам! Готовится с использованием папайи, молока, овсянки, ванильного мороженого и ванильной эссенции.
Фото: flickr.com by Sonia Belviso is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Этот смузи можно приготовить менее чем за 10 минут, и он очень вкусный. Этот сладкий напиток очень полезен и является идеальным вариантом для тех, у кого мало времени на приготовление еды.
Ингредиенты
- 500 мл молока
- Кубики льда по мере необходимости
- 2 столовые ложки кешью
- 1 чашка папайи
- 2 чайные ложки сахарной пудры
- 150 г овсяных хлопьев
- 1 чайная ложка ванильной эссенции
- 2 столовые ложки миндаля
- 4 шарика ванильного мороженого
Приготовление
- Поставьте кастрюлю на средний огонь и добавьте овсяные хлопья. Обжаривайте в течение минуты. Затем измельчите их до состояния мелкого порошка в блендере.
- В чашу блендера добавьте нарезанную папайю и перемешайте. Затем добавьте молоко, ванильную эссенцию, сахарную пудру, ванильное мороженое. Смешайте все ингредиенты.
- Добавьте колотый лёд в блендер и ещё раз взбейте. Разлейте по бокалам и украсьте миндалём и кешью.
Оперативные новости
Присоединяйся к Pravda.Ru
Невероятно ВКУСНЫЙ И ПОЛЕЗНЫЙ смузи из овсянки