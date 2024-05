Невероятно вкусный молочный смузи из овсянки с папайей и ванильным мороженым: обязательно попробуйте

Если вы ищете рецепт полезного напитка на завтрак, то этот смузи подойдёт вам! Готовится с использованием папайи, молока, овсянки, ванильного мороженого и ванильной эссенции.

Фото: flickr.com by Sonia Belviso is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic