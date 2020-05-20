Сбербанк планирует сократить свое присутствие в международном бизнесе

В ходе онлайн-брифинга 19 мая председатель правления Сбербанка России объявил о планах сократить в рамках ранее принятых решений свое международное присутствие.

По словам Германа Грефа, это никак не связано с пандемией коронавируса.

"Сбербанк продолжает устойчиво чувствовать себя в международном экономическом поле. То, что мы будем постепенно сокращать там свое присутствие - это не результат происходящих из-за коронавируса процессов и общемирового кризиса - во всех сценарных прогнозах нашей прибыльности угроз нет. А то, что мы будем частично уходить, решение принято давно. И оно соответствует исключительно нашим планам", - сказал Греф.

Напомним, что ранее контрольный пакет Сбербанка был передан правительству РФ.

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