Первый замред правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщил в интервью агенству РИА "Новости" о том, что из-за распространения коронавирусной инфекции большинство клиентов банка стали пользоваться услугами через интернет. Количество пользователей мобильного приложения увеличилось вдвое.
"В целом мы фиксируем существенный переток в дистанционные каналы. Количество людей, ежедневно использующих мобильное приложение, выросло примерно вдвое", — сообщил он.
Пневмонии, несмотря на все усилия врачей и фармакологов, никак не хотят сдавать своих позиций. Пневмококки приспосабливаются к лекарствам, а безответственное отношение людей к лечению простуд, только помогает им находит новые жертвы. Но кроме таблеток и уколов, одолеть воспаление легких помогает специальная диета.