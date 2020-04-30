Сбербанк направит более 3 миллиардов на борьбу с COVID-19

Пресс-служба Сбербанка сообщила о том, что банк направит более трех миллиардов рублей на борьбу с коронавирусной пандемией, в том числе на производство вакцин и лекарств от вируса, а также на создание их доступности для россиян.