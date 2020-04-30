Пресс-служба Сбербанка сообщила о том, что банк направит более трех миллиардов рублей на борьбу с коронавирусной пандемией, в том числе на производство вакцин и лекарств от вируса, а также на создание их доступности для россиян.
"В связи с непростой ситуацией, с которой столкнулось все российское общество, Сбербанк направляет более трех миллиардов рублей, в том числе собранных топ-менеджерами и сотрудниками банка, на борьбу с пандемией, создание и производство вакцин и лекарств против COVID-19, а также на создание условий их доступности гражданами нашей страны", — говорится в сообщении.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.