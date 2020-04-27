Глава Сбербанка Герман Греф считает, что россиянам необходимо приспосабливаться к "новой реальности", а не переживать из-за коронавируса.

"В нормальном режиме это сделать просто невозможно, это очень серьезный вызов, от которого ни в коем случае не нужно испытывать стресс. Нужно осмысливать, нужно меняться, нужно приспосабливаться к этому кризису, потому что, к сожалению, мы мало что можем сделать, в части влияния на общую ситуацию. Нужна дисциплина, чтобы как можно меньше потерять здоровья и потерять людей в период этого кризиса. Это зависит во многом от нашей дисциплины — страны, которые выходят (из карантина), показывают, что дисциплина, соблюдение карантина в сроки выхода из этой ситуации являются фактором номер один", — пояснил Греф.