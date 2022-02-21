Из-за обострения в Донбассе в Орловской области объявили режим ЧС

Первый поезд с беженцами из республик Донбасса ждут в Орловской области во вторник, 22 февраля.

По сообщению пресс-службы правительства области, в регионе введён режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

Такой режим ЧС не повлияет на работу объектов жизнеобеспечения, но, как отметил губернатор региона Андрей Клычков, позволит мобилизовать имеющиеся ресурсы, включая средства резервного фонда, и оперативно размещать беженцев.

Для прибывших жителей Донецкой и Луганской народных республик в Орловской области уже подготовили шесть пунктов временного размещения.

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